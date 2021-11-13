Чита, 13 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края, где отмечается напряженная ситуация с распространением коронавируса, всё-таки разрешили детям посещать культурные мероприятия. Как сообщает пресс-служба правительства региона, карантинные послабления отражены в перечне ограничительных мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с ним, училища культуры и искусств тоже вернутся к очному обучению при условии 50% заполняемости помещений или с использованием дистанционных технологий.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В музее

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«В учреждениях дополнительного образования — детских школах искусств, художественных и музыкальных школах, а также в детских клубных формированиях и студиях дистанционная работа продлена до 21 ноября. Без изменения остался запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, он действует до 1 декабря.

Открыты для посетителей библиотеки, кинозалы, музеи, концертные и театральные залы. На мероприятия допускаются граждане при предъявлении QR-кода о вакцинации. Посещение ограничено заполняемостью не более 50% при соблюдении масочного режима», — пояснили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 12 ноября 2021 года за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 81 651, (+367 за сутки).

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