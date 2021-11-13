Красноярск, 13 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 716 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 140 583. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Cap.ru В одном из ковидных стационаров

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

В регионе по суточным заражениям лидируют город Минусинск и Шушенский район.

Из 716 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 172 (темп прироста 0,4%), в Минусинске — 47 (0,8%), в Шарыпово — 44 (1,6%), в Назарово — 42 (1,6%), в Ачинске — 38 (0,5%), в Норильске — 25 (0,4%), в Дивногорске — 14 (0,5%), в Сосновоборске — 12 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Шушенском — 56 (3,3%), Кежемском — 37 (2,1%), Ужурском — 34 (1,8%), Ермаковском — 28 (1,9%), Рыбинском — 20 (1,0%), Курагинском — 16 (0,6%), Назаровском — 16 (1,7%) и Минусинском — 15 (0,9%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4352 человека, снято с наблюдения — 3988. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 51 838 (+364) человек.

За последние сутки в регионе проведен 14 281 тест на коронавирус, с начала эпидемии — 4 106 925.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае первый компонент вакцины от COVID-19 по данным на 12 ноября получили 1 039 772 человека.