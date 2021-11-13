Барнаул, 13 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 13 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6662 человека, причём 29 из них, судя по данным оперативного штаба, внесены в сводку за минувшие сутки. Опять поставлен рекорд по суточному числу зараженных — 521. Такого не было за всю историю пандемии.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 95 080 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 66 416 человек (+498 за сутки). Тяжелобольных в крае насчитывается 851 (-7 за сутки), из них 306 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 965 человек, +90 за сутки) и ОРВИ (65 836 человек, +412 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за последние сутки их стало больше на 57 (всего 2587). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 10 921 за минувшие сутки (+347).

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