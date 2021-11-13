Иркутск, 13 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области всё более ухудшается. По состоянию на 13 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5861 человека, причём 30 из них добавили в сводку минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 129 210 человек (рекордные +581 за сутки). Это абсолютный «рекорд» за все время пандемии.

Госпитализированы 5057 (+27 за сутки).

Выздоровели 108 580 пациентов (+166 за сутки). Ещё 509 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за сутки).

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