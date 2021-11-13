Абакан, 13 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались две женщины в возрасте 67 и 93 лет, а также шесть мужчин от 67 до 85 лет. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 в республике стали 1086 пациентов.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 1489 пациентов, 21 из которых подключён к аппаратам ИВЛ. Лечение в амбулаторном режиме на дому проходят почти 6 тыс. человек. Ещё более 4,3 тыс. жителей из числа контактных находятся под наблюдением медиков.