Улан-Удэ, 13 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 179 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — пояснили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 65 767, из которых почти половина выявлена в столице Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 58 525 человек, в том числе 315 за последние сутки.