Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Нападающий команды «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам матча против «Коламбуса» 13 ноября. Об этом сообщает портал The Athletic.

Александр Овечкин Dan4th Nicholas

Гостевой матч против «Коламбуса» закончился для «Вашингтона» победой со счётом 4:3. Овечкин забросил шайбу 11-й минуте.

Эта шайба стала уже 742-й для Овечкина в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, он обошёл американца Бретта Халла, забросившего 741 шайбу за свою карьеру. Теперь в списке лучших снайперов НХЛ Овечкин уступает только Уэйну Гретцки с 894 голами, Горди Хоу (801) и Яромиру Ягру (766).

Российский хоккеист Александр Овечкин дебютировал в НХЛ в октябре 2005 года. В июле 2021 года Овечкин подписал новый пятилетний контракт с командой «Вашингтон».