Овечкин вошёл в четвёрку лучших снайперов в истории НХЛ
Вашингтон, 13 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Нападающий команды «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам матча против «Коламбуса» 13 ноября. Об этом сообщает портал The Athletic.
Гостевой матч против «Коламбуса» закончился для «Вашингтона» победой со счётом 4:3. Овечкин забросил шайбу 11-й минуте.
Эта шайба стала уже 742-й для Овечкина в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, он обошёл американца Бретта Халла, забросившего 741 шайбу за свою карьеру. Теперь в списке лучших снайперов НХЛ Овечкин уступает только Уэйну Гретцки с 894 голами, Горди Хоу (801) и Яромиру Ягру (766).
Российский хоккеист Александр Овечкин дебютировал в НХЛ в октябре 2005 года. В июле 2021 года Овечкин подписал новый пятилетний контракт с командой «Вашингтон».