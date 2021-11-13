Киев, 13 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Украину рассматривают в Евросоюзе «в некотором роде как свалку для мигрантов». Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в эфире радио Deutschlandfunk.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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Предложение депутата бундестага Нильса Шмида об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину возмутило Андрея Мельника. Он отметил, что предложение Шмида «даже шокировало украинскую общественность», потому что с правительством Украины даже не консультировались по данному вопросу.

«Это признак отсутствия уважения, высокомерия по отношению к Украине», — констатировал украинский посол в Германии.

В предложении депутата бундестага Андрей Мельник услышал «определённые нотки немецкого колониализма», вспомнив события Великой Отечественной войны.

«В то время наша страна считалась «жизненным пространством», и сегодня, похоже, некоторые политики рассматривают нас не как равноправных партнеров, а как территорию по соседству, в некотором роде свалку для мигрантов, чтобы они ни в коем случае не попадали в ЕС. И тут мы видим чёткие двойные стандарты», — заявил Андрей Мельник.

При этом он отметил, что Киев готов обсуждать официальное предложение по мигрантам от Брюсселя в случае его поступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком бундестаге Нильс Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Германский политик считает, с Украиной можно было бы договориться о приёме мигрантов, пока идёт рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в Европейском союзе.