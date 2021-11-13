Кемерово, 13 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В гостиницы Кемеровской области до 20 января можно будет попасть без QR-кодов. Об этом заявил журналистам губернатор региона Сергей Цивилёв.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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»Сегодня мы принимаем непростое решение. Введение QR-коды и ПЦР-тесты для объектов коллективных средств размещения переносится на 20 января», — цитирует его «Сибдепо».

При этом глава региона подчеркнул, что таким образом местные жители возлагают на себя большую ответственность. Также для персонала гостиниц сохраняется обязательная вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее QR-коды в гостиницах собирались ввести уже осенью.