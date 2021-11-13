Москва, 13 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Смертельное столкновение российских десантников над белорусским городом Гродно попало на видео. Кадры опубликованы телеграм-каналом Baza.

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантирование парашютистов

Представленное видео подтверждает информацию Минобороны России о причинах трагедии, которая произошла на границе Белоруссии и Польши 12 ноября 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое десантников Вооруженных сил России погибли в ходе парашютного десантирования на незнакомую площадку. Причиной трагедии, по информации Минобороны России, стал внезапный порыв ветра у земли.