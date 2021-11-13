Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Посольство Катара будет представлять интересы США в Афганистане, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 12 ноября на брифинге в Вашингтоне.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

По словам главы Госдепа, соответствующее соглашение подписали он и глава катарского внешнеполитического ведомства Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Блинкен сообщил, что в рамках посольства Катара для США будет создана специальная секция, через которую американская сторона сможет оказывать определенные консульские услуги, а также следить за состоянием своей дипсобственности в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Энтони Блинкен и Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудили ситуацию в Афганистане. Госсекретарь выразил Катару благодарность за тесное партнерство в сфере региональной безопасности.

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