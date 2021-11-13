Париж, 13 ноября, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Вывод иностранных войск из Ливии должен проходить поэтапно, равномерно и в полном объеме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября в ходе брифинга по итогам конференции в Париже.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, реализацию такого подхода по указанной африканской стране подтвердили участники международного собрания по ливийскому урегулированию. Как отметил глава МИД РФ, следование этому плану позволит сохранить баланс сил в Ливии, что поддерживает режим перемирия в республике уже более года.

Лавров добавил, что на конференции в Париже также были подтверждены предыдущие договоренности по ливийскому процессу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что из Ливии должны быть выведены все иностранные войска и наемники.