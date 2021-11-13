Москва, 13 ноября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Преимущества инъекционной форма препарата от COVID-19 «Арепливир» назвал его производитель, российская компания «Промомед». Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Инъекционная форма препарата от COVID-19 «Арепливир» характеризуется, прежде всего 100% биодоступностью, более интенсивным проникновением и распределением в клетках, более длительным удержание лечебной концентрации в тканях и улучшенным профилем безопасности.

Препарат был разработан и произведён на предприятии «Биохимик» в 2020 году в Саранске. «Ареплевир» входит в методические рекомендации Минздрава по лечению COVID-19 и включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предполагается, что сначала производитель препарата полностью обеспечит им Россию, а уже затем Бельгию и другие страны Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперты объяснили высокую цену препаратов против COVID-19.