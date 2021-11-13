Киншаса, , 02:03 — REGNUM Вспышка кори зафиксирована на востоке Демократической Республики Конго, сообщает пресс-служба правительства страны.

Вирус кори. Белковая оболочка Astrojan

Сообщается, что вспышка заболевания зафиксирована в провинции Маниема. В провинции уже выявили 458 заболевших корью, это подтверждается результатами анализов. Также от болезни скончались уже 17 человек.

Губернатор провинции призвал местных жителей сохранять бдительность и сразу обращаться к врачам при появлении жара, сыпи, конъюнктивита и кашля. Отмечается, что в августе 2021 года в столице ДРК Киншасе также фиксировались случаи кори.