Киншаса, 13 ноября, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Вспышка кори зафиксирована на востоке Демократической Республики Конго, сообщает пресс-служба правительства страны.

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Сообщается, что вспышка заболевания зафиксирована в провинции Маниема. В провинции уже выявили 458 заболевших корью, это подтверждается результатами анализов. Также от болезни скончались уже 17 человек.

Губернатор провинции призвал местных жителей сохранять бдительность и сразу обращаться к врачам при появлении жара, сыпи, конъюнктивита и кашля. Отмечается, что в августе 2021 года в столице ДРК Киншасе также фиксировались случаи кори.