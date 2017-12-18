Вашингтон, 18 января, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Помиловать около ста человек намерен действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 18 января сообщает телекомпания CNN.

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Изначально глава государства собирался объявить о помиловании двух групп людей поочерёдно в разные дни. Однако в связи с беспорядками в Вашингтоне Трампу пришлось пересмотреть свои планы. Объявление о помиловании глава Белого дома сделает 19 января, накануне церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена.

Отмечается, что Трамп отказался от превентивного помилования самого себя, членов своей семьи, а также ряда других людей, приближённых к его персоне. Ожидалось, что события в Вашингтоне и начатая вслед за этим процедура импичмента могут склонить американского лидера к такому решению. Однако, по данным телекомпании, Трамп не будет объявлять о помиловании себя и своих приближённых, при этом уточняется, что глава Белого дома в последние дни своего президентского срока способен совершить действия непредсказуемого характера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал импичмент Трампу политической местью.