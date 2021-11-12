Вашингтон, 12 ноября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Военные США не рассмотрели каких-то признаков агрессивных намерений России в отношении Украины, заявил 12 ноября глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на онлайн-мероприятии, организованном Университетом Дьюка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По его словам, на данный момент маневры российских войск, громкие заявления о которых делает Госдеп США, не носят очевидно агрессивного характера.

«Мы внимательно следим за происходящим. Это похоже на ситуацию в апреле текущего года. Пока эти маневры не носят очевидно агрессивного характера. Ничто не указывает, что они намерены куда-то вторгаться в ближайшие дни», — сказал Милли.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Госдепа США Энтони Блинкен в последние дни сделал массу заявлений об «агрессивном» сосредоточении российских войск у границ Украины.