Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. В новом тизере будущего сериала «Секретное вторжение» Marvel показала Сэмюэла Л. Джексона в образе бородатого Ника Фьюри. Ролик был представлен 12 ноября в рамках онлайн-мероприятия «День Disney Plus» (Disney Plus Day).

Marvel Studios Marvel

Многие поклонники комиксов и киновселенной студии обратили внимание, что Фьюри выглядит очень уставшим. Они предположили, что главе организации «Щ. И. Т.» приходится думать о слишком большом количестве угроз для Земли.

Напомним, премьера сериала «Секретное вторжение» состоится в 2022 году на Disney Plus. В основу проекта легла одноимённая серия комиксов Брайана Майкла Бендиса и Лейнила Фрэнсиса Ю.