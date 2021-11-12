Россия и Франция поддержали старт избирательной кампании в Ливии
Париж, 12 ноября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. С поддержкой в адрес организаторов электорального процесса в Ливии выступили 12 ноября участники состоявшейся в Париже международной конференции, сообщил по её итогам журналистам французский президент Эммануэль Макрон.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров возглавил делегацию РФ на международной конференции по Ливии в Париже, прошедшей 12 ноября.
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В конференции также принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обсуждались вопросы урегулирования ситуации в Ливии и предстоящие выборы в этой стране.
Также представители Франции и России обсудили темы международной повестки, в том числе миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и с Литвой.