Париж, 12 ноября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. С поддержкой в адрес организаторов электорального процесса в Ливии выступили 12 ноября участники состоявшейся в Париже международной конференции, сообщил по её итогам журналистам французский президент Эммануэль Макрон.

BRQ Network Гражданская война в ливии

Макрон «Участники поддержали назначение выборов на 24 декабря [2021 года] и начавшуюся регистрацию кандидатов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров возглавил делегацию РФ на международной конференции по Ливии в Париже, прошедшей 12 ноября.

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В конференции также принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обсуждались вопросы урегулирования ситуации в Ливии и предстоящие выборы в этой стране.

Также представители Франции и России обсудили темы международной повестки, в том числе миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и с Литвой.