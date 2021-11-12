Москва, , 23:39 — REGNUM Именно за русскость и за пророссийские убеждения блогера Ермека Тайчибекова оправили за решетку. Об этом 12 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по межнациональным отношениям, журналист Игорь Моисеев.

Ермек Тайчибеков Цитата из видео. youtube.com

«Я знаю Ермека много лет. Когда я работал в Монголии, мы часто переговаривались с ним по скайпу. Он — личность поистине уникальная. Ермек — страстный сторонник тесной интеграции России и Казахстана и идейный приверженец Русского мира», — отметил политолог.

Игорь Моисеев «Этнический казах, он был более русским, чем миллионы других русских. Других таких друзей России в Казахстане, наверное, больше и не найти. И именно за его убеждения в Казахстане, стране, где созданы «языковые патрули», где, к сожалению, ксенофобия цветет бурным цветом, его и отправили за решетку».

Напомним, что пророссийского публициста и блогера Ермека Тайчибекова суд в Казахстане приговорил к длительному заключению. Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье в «Российской Газете» оценил отношения между РФ и Казахстаном как «братские».