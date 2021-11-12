Москва, 12 ноября 2021, 23:39 — REGNUM Именно за русскость и за пророссийские убеждения блогера Ермека Тайчибекова оправили за решетку. Об этом 12 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по межнациональным отношениям, журналист Игорь Моисеев.
«Я знаю Ермека много лет. Когда я работал в Монголии, мы часто переговаривались с ним по скайпу. Он — личность поистине уникальная. Ермек — страстный сторонник тесной интеграции России и Казахстана и идейный приверженец Русского мира», — отметил политолог.
Напомним, что пророссийского публициста и блогера Ермека Тайчибекова суд в Казахстане приговорил к длительному заключению. Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье в «Российской Газете» оценил отношения между РФ и Казахстаном как «братские».