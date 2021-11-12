Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Ближневосточные страны, считающие себя союзниками США, должны воздерживаться от попыток нормализовать отношения с законным правительством Сирии, заявил 12 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава госдепа выразил «обеспокоенность» визитами делегаций арабских стран в Дамаск и теми сигналами, которые посылают эти встречи всему региону.

«Мы не поддерживаем нормализацию. Мы призываем наших друзей и партнёров внимательнее оценивать сигналы, которые они посылают», — заявил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон продолжает заявлять о «нелегитимности» правительства Сирии и президента Асада. При этом именно власти Сирии реально противостоят боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим джихадистским террористам.

Читайте ранее в этом сюжете: США давно пора уходить из Сирии — The National Interest