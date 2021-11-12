Москва, 12 ноября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. ЕС находится в состоянии цугцванга, но принимать решения в отношении Белоруссии придётся, пока число мигрантов не выросло на порядок. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Цугцванг

«Вступать напрямую в переговоры с Лукашенко нельзя, это было бы де-факто признанием его легитимности как президента Белоруссии», — заявил эксперт.

«Платить ему тоже нельзя. Это также частичная легитимация его режима, да и просто унижение для Европы», — отметил Борисов.

«Пропускать беженцев в ЕС — это вообще самый плохой вариант. Ситуация для Европы — шахматный цугцванг, когда каждый ход ухудшает ситуацию, но двигать шахматные фигуры нужно, потому что сейчас — твой ход», — пояснил политолог.

«И делать что-то придется очень быстро, потому что лучше решать ситуацию сейчас, пока на границе 2−3 тысячи беженцев, а не 10−100 тысяч. Беженцы же могут прилетать и дальше в Белоруссию, причем на совершенно легальных основаниях. Несмотря на обещанные санкции против авиакомпаний, небо-то не закрыто, и они по-прежнему осуществляют перевозки», — констатировал эксперт.

Напомним, что в отношениях между ЕС и Белоруссией наблюдается обострение, вызванное концентрацией мигрантов из стран Ближнего Востока, пытающихся проникнуть на территорию ЕС.