Москва, 12 ноября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах прописывает особенности финансирования вакцинации от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, это следует из внесенного в Госдуму текста законопроекта.

Вакцинация

«В случае угрозы возникновения и эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции финансовое обеспечение проведения профилактических прививок против этой инфекции осуществляется за счет средств федерального бюджета», — отмечается в законопроекте, внесенном правительством РФ.

Ранее, 8 июня 2021 года, Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Предполагалось, что законопроект будет доработан ко второму чтению, появится прямое указание на добровольность вакцинации от коронавируса. Обсуждение законопроекта было перенесено на осень 2021 года.

Правительство обосновывало инициативу необходимостью прописать особенности финансирования вакцинации из госбюджета.

Законопроект о включении прививки от COVID-19 направлен прежде всего на финансирование вакцинации из средств федерального бюджета, заявил также 11 ноября глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).