Сыктывкар, 12 ноября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. В Сыктывкаре вакцинацию от ковида прошли 2699 сотрудников детских садов, это 63% от общего числа дошкольных работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

http://www.gradkostroma.ru Детский сад

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По данным ведомства, 783 сотрудника имеют официальный медицинский отвод от вакцинации по причине имеющихся заболеваний, еще 207 человек включены в план вакцинации на октябрь-декабрь 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 388 случаев COVID-19, семь пациентов скончались.