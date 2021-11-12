Бишкек, 12 ноября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии задержали шантажиста, который использовал вирус-блокировщик мобильных телефонов для вымогательства денег у посетителей порносайтов. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики сегодня, 12 ноября.

Twimg.com Хакер

Пострадавшим от его противозаконных действий гражданам на смартфон приходило сообщение якобы от МВД Киргизии, в котором говорилось о том, что им заблокирован доступ в интернет за просмотр «запрещённых сайтов» и «незаконные действия».

Для снятия ограничений им предлагалось «оплатить штраф» — перевести от 1 700 до 2 200 сомов (от 1 400 до 1 800 рублей) через платежные терминалы или электронные кошельки.

В милицейском ведомстве отмечают, что по самым скромным подсчетам, злоумышленник причинил потерпевшим соотечественникам ущерб на сумму около 500 000 сомов (420 000 рублей).

«Штрафные санкции за посещение «сайтов для взрослых» не предусмотрены. Правоохранительные органы могут блокировать только сайты с детской порнографией или распространяющие наркотики, а также привлекать к уголовной ответственности распространителей подобных материалов», — подчёркивают в МВД Киргизии.