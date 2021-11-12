Минск, 12 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Освобождение населённого пункта, сопровождение гуманитарных колонн, развёртывание лагерей беженцев, доставку гуманитарного груза и эвакуацию условного тяжело больного беженца отработали военнослужащие Белоруссии в ходе совместного учения c Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2021». Об этом 12 ноября проинформировало белорусское министерство обороны.

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Информируя о подробностях состоявшихся в Казани учений, белорусское министерство сообщило: «Во время проведения миротворческой операции для недопущения гуманитарной катастрофы в отношении мирных граждан отработано развертывание лагерей беженцев».

Во время операции по освобождению населенного пункта, сообщило министерство, «был отработан бой в городских условиях, требующий особой тактики и навыков, штурм административных зданий под прикрытием ударных вертолетов Ми-24 и снайперских пар, высадка групп специального назначения из вертолетов Ми-8 на крышу здания администрации и освобождение «заложников».

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