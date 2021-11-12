Тбилиси, 12 ноября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили 12 ноября на своей странице в «Твиттере» обрушился с критикой на российских пользователей интернета.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

«Русские, которые смеетесь над кадрами оскорбления III президента Грузии: да это сделали Грузины, но этим грузинам платите вы! А остальная Грузия сплачивается в презрении к той опричнине которая чужда нашему гордому и свободолюбивому народу!», — написал на русском языке Маргвелашвили (орфография и пунктуация сохранена — ИА REGNUM).

Напомним, что Георгий Маргвелашвили занимал пост президента Грузии в 2013—2018 годах.