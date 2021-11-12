Кемерово, 12 ноября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Эпидемическаяситуацияпозаболеваемости COVID-19 в Кемеровской областисохраняетсянеблагополучной. Об этом сообщило регионального управления Роспотребнадзора.

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Так, по итогам 44 недели (с 1 по 7 ноября) уровень заболеваемостина 9% больше, чем на 43 неделе.

При этом среднесуточные темпы прироста составили 0,4%. Коэффициент распространения на начало недели, 8 ноября, составил 1,06(на 1 ноября — 1,08).

По итогам 44 недели зарегистрирован рост заразившихся среди лиц старше 60 лет — на 19,5%. За дня дня текущей недели зарегистрирован рост числа заразившихся на 9,5%, в том числесреди лиц старше 60 лет — на 21,6%.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кузбассовцев старше 60 лет обязали вакцинироваться от COVID-19.