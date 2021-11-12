Нижний Новгород, 12 ноября 2021, 17:42 — REGNUM О переводе бизнеса в другие регионы задумываются около 38% предпринимателей из Нижегородской области. Таковы результаты опроса 170 нижегородских коммерсантов, проведенного специалистами Like Центра, передаёт «NewsNN».

Нижний Новгород
Нижний Новгород
Алексей Белобородов

При этом большинство бизнесменов сослались на низкую платежеспособность населения — таковых среди опрошенных набралось 23%.

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Также среди причин, которые говорят в пользу отказа от дальнейшего ведения бизнеса в Нижегородской области, каждый десятый предприниматель назвал высокую конкуренцию.

Помимо этого 8,3% считают таковой бюрократию и сложность взаимодействия с госорганами, 8% — отсутствие квалифицированных кадров и ещё 8% — низкий спрос на бизнес.

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