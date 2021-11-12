Нижний Новгород, , 17:42 — REGNUM О переводе бизнеса в другие регионы задумываются около 38% предпринимателей из Нижегородской области. Таковы результаты опроса 170 нижегородских коммерсантов, проведенного специалистами Like Центра, передаёт «NewsNN».

Нижний Новгород Алексей Белобородов

При этом большинство бизнесменов сослались на низкую платежеспособность населения — таковых среди опрошенных набралось 23%.

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Также среди причин, которые говорят в пользу отказа от дальнейшего ведения бизнеса в Нижегородской области, каждый десятый предприниматель назвал высокую конкуренцию.

Помимо этого 8,3% считают таковой бюрократию и сложность взаимодействия с госорганами, 8% — отсутствие квалифицированных кадров и ещё 8% — низкий спрос на бизнес.

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