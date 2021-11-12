Гори, Грузия, 12 ноября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Члены грузинского оппозиционного движения «Гирчи» устроили акцию протеста в городе Гори около здания полицейского управления региона Шида Картли, сообщает 12 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Протесты

Собравшиеся выражали своё несогласие с происшедшим сегодня арестом членов «Гирчи». Однако правоохранители не позволили протестующим находится перед зданием полиции.

Ранее члены «Гирчи» попытались с помощью автомобиля заблокировать вход в региональное полицейское управление, однако полицейские, используя силу и наручники, задержали протестующих.

Оппозиционные активисты заявили, что правительство находится в агонии и задерживает граждан за абсолютно мирный протест. В эти минуты аналогичная акция протеста проходит в Гори и у здания регионального отдела службы государственной безопасности.

Напомним, что грузинская оппозиция проводит массовые акции с требованием освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили.