Москва, 12 ноября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. То, что Минсельхоз РФ озаботился стабилизацией цен на продукты из так называемого «борщевого набора», выглядит странно, так как это ведомство отвечает за развитие целой отрасли, а не отдельных товарных групп. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал планы министерства добиться стабилизации данных продуктов путем увеличения площадей под выращивание картофеля, лука, капусты, моркови и свеклы.

Борщ

«Предложения Министерства сельского хозяйства по стабилизации цен могут оказаться вполне эффективными. Однако эти меры возымеют эффект только в условиях рыночной экономики, когда конкуренция и предпринимательская инициатива становятся главными драйверами обеспечения продуктовой и — уже пора говорить — ценовой безопасности, — сказал Ордов. — Кроме того, «борщевой набор» — очень странный выбор и ограничение для целого министерства. Министерство отвечает за развитие отрасли, а не отдельных товарных групп, даже если эти продукты имеют «повышенный» социальный статус. Возможно, получится стабилизировать цену борща, а готовы ли мы пожертвовать оливье?»

Как подчеркнул Ордов, мир вступает в новую эпоху, где ограниченность реальных ресурсов и негативное влияние на окружающую среду приводит к природным катаклизмам.

«Поэтому нет прямой зависимости между посевными площадями, урожайностью и урожаем. Севооборот в современной агронауке явно не создавался под «борщевой набор», а значит, положительных результатов от подобных решений в среднесрочном периоде ожидать не приходится», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на российском рынке продуктового ретейла сложилась олигополия.