Москва, 12 ноября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Помощь нуждающимся в вакцине от COVID-19 странам будет и дальше оказывать Россия, 12 ноября сообщил президент РФ Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Наша страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что коронавирус ещё не побеждён и что нельзя исключать появления более опасных его штаммов.