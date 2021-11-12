Красногорск, 12 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В настоящее время борьба с коронавирусом осложняется неготовностью стран мира к взаимному признанию вакцин. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"При нашем общем содействии Всемирная организация здравоохранения могла бы ещё активнее заняться проведением массовой иммунизации населения, поскольку доступ к вакцинам пока, к сожалению, не могут получить многие нуждающиеся в них страны», — заявил Путин.

«В том числе — из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов. И ВОЗ могла бы ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки качества безопасности и эффективности», — указал он.

Он напомнил, что ранее Россия уже выступала с таким предложением на саммите G20.

«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», — подчеркнул президент.