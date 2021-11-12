Москва, 12 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. По росту ВВП Россия вернулась на тот уровень, который был у неё до объявления пандемии коронавируса, 12 ноября сообщил президент страны Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

Kremlin.ru Владимир Путин

ИА REGNUM) составит до 4,7%». Владимир Путин «И в 2021 году, по нашим оценкам, он (рост ВВП — прим.) составит до 4,7%».

Глава государства добавил, что для российской экономики этот показатель «вполне хороший».