Путин заявил, что Россия вернулась на допандемийный уровень по росту ВВП
Москва, 12 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. По росту ВВП Россия вернулась на тот уровень, который был у неё до объявления пандемии коронавируса, 12 ноября сообщил президент страны Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.
Kremlin.ru
Владимир Путин
«И в 2021 году, по нашим оценкам, он (рост ВВП — прим. ИА REGNUM) составит до 4,7%».
Глава государства добавил, что для российской экономики этот показатель «вполне хороший».