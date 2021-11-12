Красногорск, 12 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Темп роста экономики России может достичь в 2021 году 4,7%. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

Путин

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«Что касается России, мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%», — заявил Путин.

«Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель», — указал он.