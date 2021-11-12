Воронеж, , 16:37 — REGNUM Очередное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя УГИБДД Воронежской области Игоря Качкина попросил приобщить прокурор к материалам судебного процесса об изъятии у экс-сотрудника полиции 22 квартир. Очередное заседание по иску прокуратуры состоялось 12 ноября. Факт возбуждения нового уголовного дела корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе прокуратуры.

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Таким образом, в отношении Игоря Качкина расследуется уже три уголовных дела, связанных с попыткой дачи взятки сотруднику полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2020 года прокуратура обнаружила у семьи Игоря Качкина, тогда занимавшего пост заместителя начальника УГИБДД по Воронежской области, 22 квартиры. Всего же у его семьи в собственности обнаружили 31 объект недвижимости на 63 млн рублей и 21 автомобиль.

Надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании неподтвержденного законными доходами имущества на сумму 50 млн рублей. Сам Качкин заявлял тогда журналистам, что отношения к недвижимости не имеет и она принадлежит его родителям, которые занимались бизнесом. В феврале рассмотрение дела судом было приостановлено в связи со смертью отца Игоря Качкина и возобновилось лишь в октябре.

Тем временем Качкин уже был переведен из УГИБДД на пост начальника тыла Панинского ОВД, а в июле 2021 года задержан по подозрению в покушении на дачу взятки и отправлен в СИЗО. В августе Качкин был уволен из органов внутренних дел.

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