Красногорск, 12 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Мировая экономика уверенно перешла к восстановлению после кризиса 2020 года. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«Ещё очень много проблем, но всё-таки глобальная экономика постепенно выходит из кризиса. Последние прогнозы действительно свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%. Причём для экономик АТЭС этот показатель будет ещё выше — в среднем 6,4%», — заявил Путин.