Кемерово, 12 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Жителей Кемеровской области старше 60 лет обязали вакцинироваться от COVID-19, говорится в опубликованном 12 ноября постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

Цитата из м/ф «Мальчик с пальчик». реж Александр Трусов, Роман Давыдов. 1978. СССР Старик со старухой

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Уточняется, что в регионе полная вакцинация 80% людей старше 60 лет должна состояться к 25 декабря, соответственно — до 25 ноября они должны получить одну дозу вакцины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале недели аналогичное требование обязательной вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет ввели в Сакнт-Петербурге.