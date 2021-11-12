Краснодар, 12 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении 60-летнего организатора банды по обвинению в убийстве семьи в Белоруссии в 1997 году рассмотрит суд в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 12 ноября. Мужчина проходит обвиняемым сразу по нескольким статьям — об убийстве, разбое, бандитизме.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна В суде

Согласно материалам уголовного дела, мужчина обвиняется в создании на территории города Гомеля в Белоруссии банды, в которую входили также супруг его сестры и ещё один знакомый.

«В декабре 1997 года банда совершила разбойное нападение на семью в Гомеле. Убив мужчину, его жену и малолетнего сына, нападавшие похитили из их дома денежные средства и ювелирные изделия на сумму более 145 миллионов белорусских рублей, что составило свыше 21 миллионов рублей по курсу того времени», — уточнили в СК.

Один из соучастников на месте преступления оставил следы крови, его подельники убили в парке. Кроме того, в 1998 году обвиняемый вместе с мужем его сестры вывезли в безлюдное место мужчину, занимавшегося обменом денежных средств. У него забрали деньги, 12 тысяч рублей по российскому курсу 1998 года, а затем убили.

В 1999 году, находясь на территории России, обвиняемый убил своего подельника — супруга сестры, за это он был осуждён на восемь лет лишения свободы.

В настоящее время обвиняемый находится в колонии на территории Краснодарского края за другие преступления — убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.