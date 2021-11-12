Курган, 12 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 67 зафиксированы в Кургане, сообщает 12 ноября региональный оперштаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 216 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 12 ноября выявлено 41 520 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 12 ноября вылечились 33 774 человека, скончались 826 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).