Йошкар-Ола, 12 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 12 ноября выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 127 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 040 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 385 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 36 человек. 702 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие от COVID-19 скончались для человека.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2953 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получают 767 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 1361 человек, из них у 1349 — пневмония, 64 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 88 пациентов, при этом госпитализированы 123 жителя Марий Эл.