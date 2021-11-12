Москва, 12 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Ограничение экспорта российских минеральных удобрений затронет в первую очередь США, где российский экспорт составляет около 500 тысяч тонн, Китай — около 550 тысяч тонн, Бразилию — 800 тыс. тонн и Европу — около 510 тыс. тонн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил зав кафедрой конкурентного права юридического факультета им. М. М. Сперанского института права и национальной безопасности РАНХиГС Андрей Тенишев. Так он прокомментировал опасения властей РФ поводу того, что из-за ухода производителей минеральных удобрений на премиальные внешние рынки в РФ могут возникнуть сложности в сельском хозяйстве.

Gncr.com Азотные удобрения

«Чтобы не допустить роста цен и дефицита, правительство вводит временные ограничения на вывоз удобрений, — сказал Тенишев. — Для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных — не более 5,35 млн тонн. Фактически правительство закрепило существующие пропорции между внутренним и зарубежными рынками минеральных удобрений. Такое квотирование экспортных поставок не отразится негативно на производителях, но не позволит им произвольно увеличивать экспорт продукции и поддержит благоприятную конъюнктуру на глобальных рынках. Ограничение экспорта минеральных удобрений затронет в первую очередь США, где российский экспорт составляет около 500 тысяч тонн, Китай — около 550 тысяч тонн, Бразилию — 800 тыс. тонн и Европу — около 510 тыс. тонн».

Как подчеркнул эксперт, решение принято правительством оперативно, и это позволит без особых трудностей провести комплекс агротехнических мероприятий в 2022 году и предотвратить потери в сборе зерновых и рост цен на сельхозпродукцию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало правительство РФ решило на полгода ввести ограничения на вывоз содержащих азот удобрений.