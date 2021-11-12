Черкесск, 12 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии установлен рекорд по суточному приросту числа заболевших COVID-19. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 90 человек, сообщили 12 ноября в федеральном оперативном штабе. Это самый высокий показатель в текущем году.

Коронавирус

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Последний раз такие цифры оперштаб фиксировал 30 декабря 2020 года. А максимальный показатель прироста в Карачаево-Черкесии был зарегистрирован 8 декабря прошлого года — 99 заболевших.

За прошедшие сутки в республике не увеличилась смертельная статистика. Днем раньше скончались девять пациентов, а общее число случаев летального исхода достигло в регионе 832.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии 2913 человек лечатся от COVID-19, 913 из них являются пациентами стационаров.