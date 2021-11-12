Кишинёв, , 15:54 — REGNUM Странам-участницам Содружества независимых государств (СНГ) следует сосредоточиться на укреплении экономических связей. Об этом 12 ноября на онлайн-заседании Совета глав правительств СНГ заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ. Цитата из трансляции

«Говорю, прежде всего, об улучшении делового и инвестиционного климата на пространстве Содружества, диверсификации поставляемых на рынки наших стран товаров и услуг, устранении препятствий и барьеров», — сказала Гаврилица.

Она отметила, что в Молдавии недавно разразился энергетический кризис, но в результате его проедоления Кишинёв укрепил связи с партнёрами. Глава молдавского правительства также призвала шире использовать транзитный потенциал стран СНГ.

Напомним, молдавская сторона, требуя значительных скидок, затянула переговоры по продлению контракта с Газпромом на поставку в Молдавию газа. С 1 ноября топливо начали поставлять по новым условиям. Цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров. Жителей республики предупредили, что тариф на газ вырастет в 2,4 раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Гаврилица сообщила своём возможном визите в Россию