Саранск, 12 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

Скончались пять женщин в возрасте от 61 до 71 года. Течение заболевания осложняла двусторонняя полисегментарная пневмония и хронические патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 788 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в регионе выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 164 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 33 737 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4869 человек.

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