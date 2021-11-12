Саранск, 12 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 12 ноября выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 164 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 33 737 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 120 человек, всего с начала пандемии выздоровели 28 080 жителей Мордовии. 788 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4869 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 12 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получает 2121 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 4517 человек.