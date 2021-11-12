Ульяновск, 12 ноября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 12 ноября, жертвами пандемии в регионе стали ещё шесть ковидных больных. Всего скончались 3166 пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее двое суток подряд регистрировали по четыре летальных исхода от COVID-19. Рекордное число смертей отмечено за 30 октября, когда скончались 24 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области развёртывание дополнительных коек для ковидных больных началось с июля 2021 года. Только за октябрь их открыто 716. Всего обустроено 2962 ковидные койки.