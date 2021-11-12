Белград, 12 ноября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Референдум о внесении изменений в Конституцию Сербии пройдет 16 января. Об этом заявил спикер сербского парламента Ивица Дачич 12 ноября.

Lišiak Референдум

По словам Дачича, текст предложенных дополнений к конституции, касающихся правосудия, депутаты обсудят 30 ноября.

Спикер напомнил, что для успеха референдума уже не нужно, чтобы в нем приняло участие более 50% сербских граждан с правом голоса, передает портал b92.

Напомним, что ранее правительство Сербии приняло проект закона об отмене минимального обязательного порога явки избирателей на референдуме.