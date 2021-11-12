Сыктывкар, 12 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 388 случаев заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Сыктывкаре — 106 случаев, Ухте — 82, Воркуте — 31, Усинске — 30, Сосногорском районе — 26. Под медицинским наблюдением находятся 12 395 человек.

По данным штаба, за сутки жертвами ковида стали семеро жителей республики, всего с начала пандемии — 2086.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минстроя Коми перенес коронавирус.